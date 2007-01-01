يرعى صاحب السمو الملكيّ الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء معرض البحرين للفنون التشكيلية في نسخته الثالثة والأربعين بمسرح البحرين الوطنيّ، والذي تقيمه هيئة البحرين للثقافة والآثار خلال أيام. ويُقام هذا ال... [المزيد]
يعقد مجلس النواب صباح الأحد القادم اجتماعا موسعًا مع وزارة الداخلية للاطلاع على مستجدات الساحة الأمنية ومتابعة الأحداث والتطورات والتدابير التي تم اتخاذها على الأصعدة كافة. ويترأس الاجتماع رئيس مجلس النواب أ... [المزيد]
لم يكن من المنصف أبدا أن يتحول الحديث عن العوائد الاستثمارية المتواضعة التي حققتها شركة أملاك.. الذراع الاستثمارية العقارية والمملوكة بالكامل من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إلى حديث مجالس وأروقة مجلس الن... [المزيد]
وجه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الى الاستعداد لتقديم فريق البحرين ميريدا للدراجات الهوائي... [المزيد]
بيروت - الوكالات: جمدت أكثر من عشرة فصائل سورية معارضة مشاركتها في أي محادثات حول مفاوضات السلام المرتقبة في أستانة، متهمة قوات النظام بخرق الهدنة الهشة التي دخل أمس الثلاثاء يومها الخامس مع استمرار المعارك قرب د... [المزيد]