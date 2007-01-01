الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٤١٦٦ - الأربعاء ٤ يناير ٢٠١٧ م، الموافق ٦ ربيع الثاني ١٤٣٨ هـ
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رئـيـــس الــوزراء يــرعـــى مـعــرض البحرين للفنون التشكيلية خلال أيام
يرعى صاحب السمو الملكيّ الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء معرض البحرين للفنون التشكيلية في نسخته الثالثة والأربعين بمسرح البحرين الوطنيّ، والذي تقيمه هيئة البحرين للثقافة والآثار خلال أيام. ويُقام هذا ال... [المزيد]
بحضور وزير الداخلية والقيادات الأمنية
اجتماع موسع الأحد لمناقشة الأحداث الأمنية
يعقد مجلس النواب صباح الأحد القادم اجتماعا موسعًا مع وزارة الداخلية للاطلاع على مستجدات الساحة الأمنية ومتابعة الأحداث والتطورات والتدابير التي تم اتخاذها على الأصعدة كافة. ويترأس الاجتماع رئيس مجلس النواب أ... [المزيد]
شركة (أملاك) تعلن مشاريعها الجديدة
الانتقادات الموجهة إلى الشركة غير مبررة مطلقاً
لم يكن من المنصف أبدا أن يتحول الحديث عن العوائد الاستثمارية المتواضعة التي حققتها شركة أملاك.. الذراع الاستثمارية العقارية والمملوكة بالكامل من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إلى حديث مجالس وأروقة مجلس الن... [المزيد]
الترويج للبحرين عالميا
وجه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الى الاستعداد لتقديم فريق البحرين ميريدا للدراجات الهوائي... [المزيد]
فصائل سورية معارضة تجمد مشاركتها في التحضير لمفاوضات «أستانة»
بيروت - الوكالات: جمدت أكثر من عشرة فصائل سورية معارضة مشاركتها في أي محادثات حول مفاوضات السلام المرتقبة في أستانة، متهمة قوات النظام بخرق الهدنة الهشة التي دخل أمس الثلاثاء يومها الخامس مع استمرار المعارك قرب د... [المزيد]

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الجريدة اليومية الأولى في البحرين

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